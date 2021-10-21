Президент России Владимир Путин заявил, что считает главным результатом своей работы сокращение уровня бедности в два раза. Он также отметил, что за время его президентства страна смогла восстановить экономику и добилась ряда других достижений.

Об этом он заявил во время своего выступления на Валдайском форуме. Его слова процитировал ТАСС.

«Что касается того, что удалось сделать. У нас было 40 млн человек за чертой бедности, сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20, по разным подсчетам, но все-таки это не 40. Вот это, пожалуй, самый главный результат», — сказал он.

Президент также оценил свою работу в качестве президента страны. Он отметил, что за это время в России восстановилась экономика, в том числе возродились некоторые отрасли промышленности, которые почти перестали существовать. В России также появились единые законы и Конституция, а также стерлись внутренние госграницы между субъектами. Кроме того, страна активно боролась с международным терроризмом.

При этом Путин подчеркнул, что преодолеть трудный период РФ смогла не благодаря ему, а благодаря «многотерпению, мужеству, и воле народа».