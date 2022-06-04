Путин: глава Минфина США признал ошибку финансовых властей страны как порядочный человек

Экономический и продовольственный кризис в мире стал следствием ошибочных действий американских финансовых властей. «Порядочные люди в США» это признали, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства упомянул министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен, которая недавно заявила, что власти совершили ошибку.

«Ошибка финансовых и экономических властей Соединенных Штатов <...> никак не связана с действиями России на Украине», — подчеркнул Путин.

Российский лидер указал на беспрецедентную работу печатного станка США в период пандемии с февраля 2020 по конец 2021 года. Государство печатало деньги, чтобы поддержать некоторые отрасли экономики и население.

«Общий объем денежной массы вырос на 38,6%. Видимо, финансовые власти Соединенных Штатов исходили из того, что доллар — мировая валюта, и он, как обычно в прежние времена, рассосется по всей мировой экономике, и в США это будет незаметно», — сказал Путин и заметил, что это оказалось не так.