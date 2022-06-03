Путин гарантировал безопасный вывоз зерна с Украины
Путин: зерно с Украины можно вывезти через контролируемые РФ порты
Украинское зерно можно будет вывезти через порты, которые находятся под контролем РФ. Российская сторона не выставит для этого никаких условий.
Ситуацию прояснил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
«Россия не ставит никаких условий и гарантирует безопасность вывоза зерна через порты Украины, подконтрольные РФ», — подчеркнул глава государства.
Путин обратил внимание на тот факт, что Россия никоим образом не препятствует вывозу зерна.