Путин гарантировал безопасный вывоз зерна с Украины

Украинское зерно можно будет вывезти через порты, которые находятся под контролем РФ. Российская сторона не выставит для этого никаких условий.

Ситуацию прояснил президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Россия не ставит никаких условий и гарантирует безопасность вывоза зерна через порты Украины, подконтрольные РФ», — подчеркнул глава государства.

Путин обратил внимание на тот факт, что Россия никоим образом не препятствует вывозу зерна.