Путин: Европа фактически бесплатно получила российский газ

Европейские потребители фактически бесплатно получили отечественный газ, заморозив валютные счета России. Об этом на совещании по развитию авиаотрасли заявил президент РФ Владимир Путин, написало РИА «Новости».

«Они получили наш газ, заплатив в евро, а потом сами заблокировали счета. Есть основания полагать, что часть газа мы поставили бесплатно», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что так больше не может продолжаться, потому что в случае дальнейших поставок энергоносителей за доллары или евро им вновь могут заморозить счета.

«Некоторые западные политики в открытую про это говорят. Так что такое развитие ситуации вполне ожидаемо», — заключил он.

Ранее Путин подписал указ о рублевых расчетах за газ с недружественными странами.