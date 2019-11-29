«Письмо только сегодня отправили», — пояснил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

В письме утверждается, что применение закона окажет «негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения, приведет к ее монополизации». Закон противоречит целому ряду международных регулятивных документов, заявили в РАТЭК.

В связи с этим ассоциация обратилась к президенту России с просьбой отклонить данный закон, поступивший ему на подписание.

Документ был одобрен в Совете Федерации 25 ноября. Как предполагает закон, при продаже отдельных видов технически сложных товаров у потребителя должна быть возможность использовать их с предварительно установленными российскими программами.

В РАТЭК входят около 50 компаний, в числе которых ретейлеры, иностранные представительства таких производителей, как Intel, Apple, Samsung и другие, интернет-компании (в том числе «Яндекс» и Google).