  • Путин еще не видел письма с просьбой отклонить закон о ПО — Песков

    29 ноября 2019, 22:19

    Валерия Шафирко

    Кремль пока не получал письмо Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) с просьбой отклонить закон о предустановке приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова привел ТАСС.

    «Письмо только сегодня отправили», — пояснил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    В письме утверждается, что применение закона окажет «негативное воздействие на отрасль, ухудшит конкурентную ситуацию в сфере российского программного обеспечения, приведет к ее монополизации». Закон противоречит целому ряду международных регулятивных документов, заявили в РАТЭК.

    В связи с этим ассоциация обратилась к президенту России с просьбой отклонить данный закон, поступивший ему на подписание.

    Документ был одобрен в Совете Федерации 25 ноября. Как предполагает закон, при продаже отдельных видов технически сложных товаров у потребителя должна быть возможность использовать их с предварительно установленными российскими программами.

    В РАТЭК входят около 50 компаний, в числе которых ретейлеры, иностранные представительства таких производителей, как Intel, Apple, Samsung и другие, интернет-компании (в том числе «Яндекс» и Google).