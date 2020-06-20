Путин: эпидемия коронавируса отступает

Президент Владимир Путин объявил, что эпидемия коронавируса отступает. Об этом он сказал на видеовстрече с медицинскими работниками за день до их профессионального праздника.

«Подчеркну: благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается, вы сами это знаете лучше, чем я. Риски, нагрузки на медицинских работников в этой связи по-прежнему высоки», — отметил Владимир Путин, его цитирует пресс-служба Кремля.

Из-за необходимости продолжать бороться с COVID-19 Путин предложил оставить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников еще на два месяца.

Путин, кроме того, попросил правительство продумать льготы и преференции для студентов, ординаторов и аспирантов, которые помогли бороться с коронавирусной инфекцией. Таких молодых людей президент насчитал более 15 тысяч.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года, с января вирус стал распространяться по другим странам. В России, по последней информации, выявили более 576 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибли около восьми тысяч человек.