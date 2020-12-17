Путин допустил рост реальных зарплат россиян до конца года на 1,5%

Президент РФ Владимир Путин допустил, что до конца 2020 года уровень реальных зарплат в стране поднимется на 1,5%. При этом расти будет и безработица.

«Реальная заработная плата, надеюсь, к концу года подрастет на 1,5% при падении реальных доходов», — сказал глава государства на ежегодной пресс-конференции.

Путин заметил, что «ощущениям в реальной жизни» подъем зарплат не соответствует, и извинился за это перед россиянами. Все предпринимаемые российскими властями меры по поддержке экономики и пострадавших отраслей связаны напрямую с поддержанием рабочих мест. Уровень безработицы при этом, уточнил президент, вырос до 6,3%.

В удовлетворительном состоянии сейчас находится банковский сектор, получивший один триллион и 300 миллиардов прибыли.

«Это говорит об устойчивости банковской системы», — заключил Владимир Путин.

Ежегодная пресс-конференция президента РФ в 2020 году проходит в формате онлайн-трансляции. Глава государства ответит на вопросы прессы по видеосвязи из резиденции в Ново-Огареве.