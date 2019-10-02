  • Путин допустил продление на год газового контракта с Украиной

    02 октября 2019, 17:04

    Анатолий Минкин

    Украина до конца года может перейти на энергетическое законодательство Европы. В этом случае Россия готова подписать с Киевом новый договор о транзите газа. В случае, если это не произойдет, то не исключено продление действующего контракта. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.
    Путин допустил продление на год газового контракта с Украиной

    Российский лидер пояснил, что имплементации энергетического законодательства Европы Украиной могут помешать внутренние законы и политические процедуры, которые властям соседней страны еще предстоит пройти.

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    «Это не очень просто будет сделать. Мы просто готовы продлить на какое-то время, скажем, на год существующий контракт на прокачку», — заявил Владимир Путин.

    Сегодня президент России присутствует на форуме «Российская энергетическая неделя», в котором принимают участие лидеры профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций.

    Срок действующего договора о транзите российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце этого года. Сейчас Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают вопрос о дальнейшей работе. Киев и Брюссель заявляют о необходимости нового долгосрочного контракта на 10 лет. Россия считает, что контракт можно продлить на один год.

    В последний раз стороны обсуждали этот вопрос во второй половине сентября. Но к единому мнению не пришли. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва предложила временно продлить действующий контракт.