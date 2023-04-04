Власть 04 апреля 2023, 15:37 Путин допустил пересмотр таможенных пошлин при необходимости Президент Путин заявил, что при необходимости нужно пересмотреть таможенные пошлины РИА «Новости»

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В России при необходимости стоит пересмотреть таможенные пошлины, заявил президент Владимир Путин во время заседания президиума Госсовета. По его словам, профильным органам власти необходимо проанализировать действующее законодательство, сообщил ТАСС.

«Коллеги отмечали необходимость донастройки таможенно-тарифной политики. Я полностью с этим согласен», — отметил глава государства.

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Владимир Путин добавил, что важно уделить внимание этому вопросу, после чего откорректировать законодательство. Ранее во время заседания Госсовета губернатор Тульской области Алексей Дюмин призвал пересмотреть таможенные пошлины. По словам главы региона, в первую очередь это нужно сделать в отношении недружественных по отношению к России государств.