Путин допустил отмену оговорки «подряд» в Конституции касательно президентских сроков

Конституция должна соответствовать развитию общества и быть живым инструментом. Тем не менее основную ее часть изменять не нужно, как и принимать новый документ.

С таким заявление выступил в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Он заметил, что в курсе существующих дискуссий, и понимает логику тех, кто выступает за некоторые перемены..

«Это связано с расширением прав парламента», — пояснил глава государства, назвав при этом первую главу Конституции неприкосновенной.

В высшем нормативном правовом акте РФ, заметил Владимир Путин, можно было бы отменить оговорку о «двух сроках подряд».

Президент также предложил обсудить тему, касающуюся дополнительных функций парламента.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проводится уже в 15-й раз. На ней глава государства ответит на вопросы СМИ, будь то крупнейшие мировые издательства или представители региональной прессы.

Путин уже рассказал о «мусорной» отрасли, высказался насчет решения WADA об отстранении России от участия в Олимпиаде и мировых чемпионатах, объяснил позицию Кремля насчет транзита газа на Украину, пообещал зеркальный ответ на санкции США и ответил на другие вопросы журналистов.