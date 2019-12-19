Путин допустил отмену оговорки «подряд» в Конституции касательно президентских сроков
С таким заявление выступил в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Он заметил, что в курсе существующих дискуссий, и понимает логику тех, кто выступает за некоторые перемены..
«Это связано с расширением прав парламента», — пояснил глава государства, назвав при этом первую главу Конституции неприкосновенной.
В высшем нормативном правовом акте РФ, заметил Владимир Путин, можно было бы отменить оговорку о «двух сроках подряд».
Президент также предложил обсудить тему, касающуюся дополнительных функций парламента.
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проводится уже в 15-й раз. На ней глава государства ответит на вопросы СМИ, будь то крупнейшие мировые издательства или представители региональной прессы.
Путин уже рассказал о «мусорной» отрасли, высказался насчет решения WADA об отстранении России от участия в Олимпиаде и мировых чемпионатах, объяснил позицию Кремля насчет транзита газа на Украину, пообещал зеркальный ответ на санкции США и ответил на другие вопросы журналистов.