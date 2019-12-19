    19 декабря 2019, 14:02

    Путин допустил отмену оговорки «подряд» в Конституции касательно президентских сроков

    Александра Ломейко

    Конституция должна соответствовать развитию общества и быть живым инструментом. Тем не менее основную ее часть изменять не нужно, как и принимать новый документ.
    Путин допустил отмену оговорки «подряд» в Конституции касательно президентских сроков

    С таким заявление выступил в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин. Он заметил, что в курсе существующих дискуссий, и понимает логику тех, кто выступает за некоторые перемены..

    «Это связано с расширением прав парламента», — пояснил глава государства, назвав при этом первую главу Конституции неприкосновенной.

    В высшем нормативном правовом акте РФ, заметил Владимир Путин, можно было бы отменить оговорку о «двух сроках подряд».

    Президент также предложил обсудить тему, касающуюся дополнительных функций парламента.

    Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проводится уже в 15-й раз. На ней глава государства ответит на вопросы СМИ, будь то крупнейшие мировые издательства или представители региональной прессы.

    Путин уже рассказал о «мусорной» отрасли, высказался насчет решения WADA об отстранении России от участия в Олимпиаде и мировых чемпионатах, объяснил позицию Кремля насчет транзита газа на Украину, пообещал зеркальный ответ на санкции США и ответил на другие вопросы журналистов.