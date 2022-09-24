Путин ужесточил наказание за военные преступления | 360°

Власть 24 сентября 2022, 16:59 Поделиться Telegram

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Viber Путин ужесточил наказание за военные преступления Президент Путин подписал поправки к Уголовному кодексу о военной службе пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин одобрил пакет поправок в Уголовный кодекс, которые регулируют военную службу. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Теперь преступления против военной службы будут считаться более тяжелыми не только в условиях военных действий, но и во время мобилизации или военного положения. Также ответственность станет более серьезной в случае неисполнения приказа, уклонения и нарушения правил службы.

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Неявка и самовольное оставление службы теперь подразумевают уголовную ответственность для военных запаса наравне с контрактниками. Также уголовное наказание начнет полагаться за добровольную сдачу в плен, мародерство, повторное нарушение условий контракта и повторный отказ от заключения контракта.

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