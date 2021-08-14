Путин: «Дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу»

Президент России Владимир Путин заявил, что дети из пострадавших от подтоплений и пожаров регионов должны вовремя пойти в школу 1 сентября.

«Все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу. А социально значимые учреждения должны быть максимально оперативно отремонтированы», — сказал он.

Также Путин заявил, что масштаб природных бедствий в ряде регионов страны имеет беспрецедентный характер. Глава государства в ходе совещания по борьбе с природными пожарами подчеркнул, что важно глубоко и системно заниматься климатической повесткой.

При этом он добавил, что угрозы жилым и социально значимым объектам из-за лесных пожаров в Якутии нет. Но вместе с тем он подчеркнул, что ситуацию нужно держать под пристальным контролем.

Глава государства потребовал при необходимости без промедления отправить в безопасные места жителей из зон стихийных бедствий, в первую очередь женщин и детей. Путин также поручил утвердить план по восстановлению жилья и социальных объектов, пострадавших в результате стихийных бедствий.