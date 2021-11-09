Кремль в курсе ситуации с перебоями доставки продуктов на Дальний Восток из-за перегруженности портов. Правительство принимает меры. Ситуация находится под контролем президента Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он сказал, что, действительно, в последние недели фиксируются некоторые логистические проблемы, которые связаны с общемировым логистическим кризисом. Песков связал это с постковидной ситуацией в мировой экономике.

«Действительно, на Дальнем Востоке порты перегружены, инфраструктура еле-еле справляется с кратно возросшим грузопотоком, прежде всего импортным грузом. По линии правительства меры принимаются. Конечно же, этот вопрос и на контроле у президента», — добавил представитель Кремля. Его процитировало РИА «Новости».

В начале ноября появилась информация о том, что на границе с Китаем в пробке встало около 1500 фур. Из-за проблем с транспортом продукцию из КНР в РФ доставляют с опозданием в 30-40 дней. Из-за этого произошли нехватка некоторых товаров и подорожание продуктов.

СМИ 9 ноября написали о том, что жители Дальнего Востока стали жаловаться на нехватку товаров первой необходимости.