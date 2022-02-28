Путин даст новые поручения по итогам переговоров России и Украины

Президент России Владимир Путин даст поручения по итогам переговоров с Киевом сразу после получения полного доклада. Об этом в беседе с ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он не исключил, что новые поручения по специальной операции в Донбассе российский лидер может отдать уже сегодня.

«Конечно, можно», — ответил Песков на вопрос, можно ли ожидать реакции Путина на итоги переговоров с представителями Украины в понедельник.

Переговоры российской и украинской делегации прошли в Гомельской области Белоруссии и продолжались около пяти часов. По словам помощника президента России Владимира Мединского, участникам обсуждения удалось найти некоторые точки, по которым можно сформировать общие позиции в ходе дальнейших переговоров. Он добавил, что следующая встреча состоится «в ближайшие дни на польско-белорусской границе».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что после обсуждения ряда приоритетных тем, по которым удалось прийти к некоторым решениям, делегации отправились в столицы своих стран для проведения консультаций.

Специальная военная операция в Донбассе началась 24 февраля. Приказ о ее начале дал президент России Владимир Путин после обращения за помощью руководителей республик Донбасса. Российский лидер подчеркнул, что в планах нет оккупации территории соседней страны.

В Минобороны пояснили, что удары наносятся только по военным объектам, поэтому жителям Украины ничего не угрожает.