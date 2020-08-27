Путин даст большое интервью 27 августа

Российский президент Владимир Путин даст большое интервью на самые актуальные темы. Его покажет телеканал «Россия 24» (ВГТРК).

Уточняется, что в эфире интервью должно выйти 27 августа в 14:00.

Российский лидер долгое время не давал больших интервью. В последний раз в этом формате он беседовал с журналистом Андреем Ванденко в рамках проекта «20 вопросов Путину».

Эта работа ТАСС состояла из множество серий, которые выкладывали на YouTube в феврале и марте 2020 года. Видеоинтервью было приурочено к 20-летию с момента того, как Путин в первый раз стал президентом России. Он обсуждал с Вадненко те изменения, которые произошли в обществе с 2000 года.

В частности, глава государства высказался о том, как изменилось поведение бизнесменов за последние десятилетия. Современные предприниматели в отличие от своих предшественников из 1990-х не могут влиять на политику. Их интересует только отстаивание своих позиций по конкретным вопросам бизнеса, считает российский лидер.

Также заметным событием в медиапространстве стало большое интервью Путина американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Его документальный фильм о президенте России вышел в 2017 году и был показан на Первом канале.