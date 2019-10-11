Путин дал зеленый свет развитию ИИ в России

«В целях обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в России, проведения научных исследований в области искусственного интеллекта, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров в этой области постановляю утвердить прилагаемую Национальную стратегию развития искусственного интеллекта», — сказано в указе.

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Программа развития ИИ рассчитана до 2030 года. Глава государства распорядился ежегодно докладывать ему о ходе реализации Национальной стратегии. Кроме того, российский лидер обязал предусмотреть в бюджете государства ассигнования, необходимые для развития программы.

Кроме того, Путин поручил правительству России в срок до 15 декабря внести изменения в национальную программу «Цифровая экономика России». В частности, разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект».