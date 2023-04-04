Важное 04 апреля 2023, 13:18 Путин дал задачу выйти на устойчивый промышленный рост в России Президент Путин: нужно обеспечить устойчивый промышленный рост в России РИА «Новости»

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Устойчивый промышленный рост необходимо обеспечить в России. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин, написал ТАСС.

По его словам, нужно действовать напористо, энергично, динамично. Глава государства считает, что Россия должна идти к полной суверенизации в этой сфере.

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«Во всяком случае, там, где это необходимо для повышения нашего суверенитета», — отметил он.

Путин добавил, что раньше государство стремилось к размещению производств в России на 20-35%. Президент уточнил, что необходимости в полной локализации сейчас нет, но в критических отраслях к этому стоит стремиться.

Чуть ранее российский лидер заявил о том, что самое большое падение производства произошло в автомобильной промышленности, оно составило более 60%. Он связал такое положение дел с некорректными действиями бывших партнеров.