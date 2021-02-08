Путин дал старт запуску исследовательского реактора в Гатчине

Президент РФ Владимир Путин в День российской науки дал старт запуску исследовательского нейтронного реактора ПИК в Гатчине на полную мощность. Глава государства объявил об этом в ходе заседания Совета по науке и образованию.

«Начинается важный, можно сказать, знаковый этап в реализации масштабного проекта высокопоточного реактора ПИК», — сказал российский лидер во время видеоконференции.

Путин напомнил, что ранее уже посещал эту площадку в Гатчине и успел ознакомиться с тем, как все организовано.

«Прошу вывести реактор ПИК на энергетический режим работы и начать тестовый эксперимент», — объявил президент РФ.

Глава НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил, что наличие такой установки, как ПИК, является показателем технологического уровня всей страны. Ковальчук указал, что этого бы не удалось достичь без поддержки со стороны государства.

Путин также поручил до 2030 года запустить Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития и климатических изменений.