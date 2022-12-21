Власть 21 декабря 2022, 15:00 Путин дал старт поставкам газа с Ковыктинского месторождения по «Силе Сибири» в КНР Президент Путин запустил Ковыктинское месторождение в Иркутской области по видеосвязи РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин запустил Ковыктинское месторождение в Иркутской области и участок Ковыкта — Чаянда газопровода «Сила Сибири». Глава государства сделал это в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

«Начинайте работу», — сказал российский лидер. Его команду передали в диспетчерскую месторождения.

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Запуск новых объектов не только поможет надежному газоснабжению восточных регионов России, но и станет залогом выполнения обязательств по экспорту топлива в Китай.

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Протяженность участка Ковыкта — Чаянда — более 800 километров. Запасы Ковыктинского месторождения специалисты оценили в 1,8 триллиона кубометров газа и 65,7 миллиона тонн газового конденсата. Его проектная мощность — 27 миллиардов кубометров топлива в год.

Газопровод «Сила Сибири» соединяет Иркутскую и Амурскую области и Республику Саха. Поставки газа Чаяндинского месторождения до Благовещенска на границе с Китаем стартовали в декабре 2019 года.

В начале декабря Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили газопровод «Сила Сибири».