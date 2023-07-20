Власть 20 июля 2023, 21:43 Путин дал старт отправке первой линии «Арктик СПГ-2» из Мурманска к месту установки Президент Путин принял участие в церемонии отправки первой линии для завода «Арктик СПГ-2» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ 2». Главу государства попросили дать старт отправке, сообщило РИА «Новости».

«Разрешаю», — сказал он и дал сигнал.

Проект «Арктик СПГ — 2» планируется запустить в конце 2023 — начале 2024 года. В рамках проекта построят три технологические линии по производству сжиженного природного газа общей мощностью 19,8 миллиона тонн в год.

Путин прибыл с визитом в Мурманскую область в четверг, 20 июля. Он посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, где осмотрел несколько цехов, написал «Царьград».

Владимир Путин не был в северном регионе девять лет. В последний раз он приезжал с рабочим визитом в Мурманской области в 2014 году. Тогда глава государства участвовал в праздновании Дня ВМФ в Североморске.