Власть 02 марта 2023, 15:56 Путин дал старт Году педагога и наставника в России Президент Путин открыл Год педагога и наставника в России РИА «Новости»

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Российские учителя воспитали достойных учеников, защитников Отечества. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника». Глава государства дал старт Году педагога и наставника в стране.

«Учителя России воспитали достойных учеников, защитников Отечества. Своим примером вы привили им <…> чувство глубокой, искренней любви к Родине», — отметил глава государства.

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Российский лидер подчеркнул, что сегодняшних бойцов спецоперации педагоги научили отличать подлость от правды, предательство — от честности и справедливости. Он поблагодарил учителей за неизменную веру в Россию, которую они передают своим воспитанникам.

Также в режиме видеоконференции Путин заявил о повышении качества преподавания истории в российских школах. Он анонсировал федеральные образовательные программы, которые начнут действовать с 1 сентября.