Власть 31 августа 2023, 18:35 Путин дал старт движению по Высокогорскому мосту через Енисей в Красноярском крае Путин открыл движение по мосту через Енисей в Красноярском крае Правительство Красноярского края

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Президент России Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в открытии Высокогорского автомобильного моста через Енисей в Красноярском крае. Глава государства дал старт движению по самой северной переправе страны, сообщили в Telegram-канале Кремля.

Церемония открытия моста состоялась в рамках совещания по вопросам развития Красноярского края. Президента попросили разрешить движение по переправе через Енисей.

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«Разрешаю», — сказал Путин.

Глава государства поблагодарил всех причастных к созданию нового объекта, над которым работали на протяжении почти трех лет. Президент пожелал им дальнейших успехов, сообщили «Известия».

На совещании российский лидер также поручил оперативно решить вопрос газификации в Красноярском крае, в том числе с учетом трубопровода «Сила Сибири — 2» или другого независимого проекта. По его словам, это важно не только для экономики, но и для индивидуального жилищного строительства.