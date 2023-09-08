Власть 08 сентября 2023, 16:56 Путин дал старт движению на участке трассы М-12 «Восток» Путин запустил движение по участку до Арзамаса на трассе Москва — Казань РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин дал старт движению на участке трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Российский лидер вышел на связь со строителями трассы по видео-конференц-связи. Участниками церемонии стали министр транспорта Виталий Савельев, зампред правительства Марат Хуснуллин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, а также губернатор Владимирской области Александр Авдеев и глава Нижегородской области Глеб Никитин.

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«Разрешаю», — сказал Путин в ответ на просьбу дать команду на запуск движения.

После этого по новой дороге началось движение автомобилей. Президент обратился к участникам церемонии. Он поздравил всех с открытием участка и пожелал новых успехов.

Путин также заявил о грандиозных планах по развитию страны. Речь идет не только об автомобильных дорогах, но и всей инфраструктуре в целом.