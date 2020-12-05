Россиянка рассказала Владимиру Путину на онлайн-встрече с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России — 2020» о тренировке дикции по методу Демосфена. Он предложил немного видоизменить технику.

Согласно методу Демосфена, при отработке техники речи во рту нужно держать камни для разработки мышц.

«То, что ты дикцию тренируешь, — это отлично. Так многие делают профессионалы. Но ты камни не пробовала леденцами заменять? Может, так будет эффективнее. С мамой поговори», — посоветовал президент России.

Другому участнику форума, итальянскому преподавателю из Красноярска, Владимир Путин пообещал помочь с получением российского паспорта.