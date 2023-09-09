Власть 09 сентября 2023, 01:40 Путин дал совет по выбору возлюбленной молодому ученому в Сарове Путин посоветовал молодому ученому в Сарове искать жену, которая мыслит образами РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин посоветовал молодому ученому искать возлюбленную, способную мыслить образами. Это наставление глава государства дал на встрече с начинающими специалистами Российского федерального ядерного центра в Сарове.

Молодой эксперт рассказывал президенту о частице нейтрино. В ответ Путин пожелал удачи выпускнику в изучении «и в поиске жены».

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«Неизвестно, что важнее. Попадется какая-нибудь не очень увлеченная наукой девушка. И что вы будете делать? Про нейтрино забудете?» — сказал российский лидер.

Юноша отметил, что будущая жена должна быть архитектором. В таком случае женщина сможет осознать красоту вселенной. По мнению молодого эксперта, ее великолепие способен понять математик и физик. Путин порекомендовал ученому не ограничиваться стереотипами.

На встрече в Сарове глава государства также восхитился достижениями России в ядерной сфере. По его словам — «это просто какая-то фантастика». Президент отметил, что такая работа очень важна для государства.