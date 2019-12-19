Путин дал совет мигрантам в России

На большой пресс-конференции Владимир Путин во время ответа на вопрос о демографии высказался на тему мигрантов и их ассимиляции в России. По его словам, лучше в РФ адаптируются люди, которые знают русский язык и культуру.

Журналист НТВ заявил, что в этому году в России зафиксирована рекордная убыль населения. Он спросил у президента, нужно ли улучшать демографическую ситуацию с помощью мигрантов.

Глава государства ответил, что повысить демографию можно с помощью увеличения рождаемости, естественного прироста населения и с помощью мигрантов.

«Проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую культуру, знают ее, владеют русским языком. Это легче для украинцев, белорусов, молдаван. И местное население воспринимает это совершенно спокойно», — сказал Путин.

Он отметил, что тяжелее приходятся уроженцам из Средней Азии. По его словам, у них на родине нужно открывать филиалы российских вузов. Кроме того, они должны учить учить русский язык на курсах и в школах. Только тогда, эти мигранты будут чувствовать себя в России более комфортно.

«Это касается и мигрантов с Северного Кавказа. Некоторые ведут себя так, как бы дома себя не вели. Это тоже вызывает возражения. Но это не значит, что мы должны запрещать переезжать», — подчеркнул президент.

«360» ведет онлайн-трансляцию 15-й пресс-конференции Владимира Путина. За три часа общения с журналистами российский лидер ответил на вопросы о возможных изменениях в Конституции, деле Голунова, создании Союзного государства с Белоруссией, а также на другие темы.