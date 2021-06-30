Путин дал совет, как найти ближайшую трубу для подключения газа

Пенсионерка из Свердловской области в ходе прямой линии с Владимиром Путиным пожаловалась президенту РФ на то, что в ее доме нет газа. Глава государства дал совет, как определить, есть ли рядом труба, чтобы от нее бесплатно провести тепло в дом.

«Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть», — иронично отметил Путин.

Президент напомнил, что к участку должны бесплатно подвести газовую трубу. Дальнейшее обустройство должно проходить уже на территории самого участка.

«Мы сделаем так, чтобы безусловно было обеспечено то, что обещано: труба подошла к участку бесплатно. А тем, что внутри участка, мы займемся отдельно», — сказал он.

Главе государства пришел вопрос на ту же тему от жителей Карачаево-Черкесии. Они сообщили, что газопровод находится в 200 метрах от их дома, но расходы на всю семью составляют около 200 тысяч рублей. Столько стоит разрешение на провод трубы. Путин пообещал обсудить этот вопрос с главой республики.

«От магистральной трубы и до домовладения труба должна быть проложена бесплатно. Или за счет „Газпрома“, или за счет организаций, которые руководят этим хозяйством в республике. До забора — бесплатно, внутри — на деньги собственника. Но и здесь есть некоторые идеи в связи с тем, чтобы сделать единый договор», — заявил президент.

Правительство разрабатывает типовой договор для того, чтобы не было необоснованного завышения цен при подводе газа к участку. При этом в первую очередь газ проведут туда, где люди живут постоянно, отметил он. Это могут быть и садоводческие товарищества.

«Есть разные садоводческие товарищества. Одни стоят отдельно, и собственность земли является коллективной. Другие — внутри населенных пунктов. Там труба должна быть к населенному пункту подведена бесплатно», — сказал Путин.

Садоводческие товарищества тоже обеспечат газом до 2024–2025 годов. Это коснется 77 регионов РФ, в некоторых из которых нет централизованного газоснабжения, добавил он.