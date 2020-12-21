Путин дал поручения по двум проектам из Подмосковья по итогам форума АСИ

Согласно тексту документа, кабмину, АСИ и правительству Московской области нужно оказать содействие в реализации проекта «Акселератор проектов молодежи с ограниченными возможностями здоровья».

Речь идет о том, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли открыть свое дело в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Пилотным регионом, где будет реализовываться проект станет Подмосковье.

Автором проекта стала студентка МГУ Диана Цыганкова. На прошедшем в ноябре форуме АСИ она рассказала о нем Владимиру Путину и предложила реализовать его в Московской области.

Девушка рассказала, что программа представляет собой помощь в открытии бизнеса для людей с ограниченными возможностями. Для этого участники могут пройти онлайн-обучение на специальной платформе. Всего им предстоит пройти три этапа: предпринимательские игры, цикл образовательных программ и презентация своего будущего дела.

По словам Цыганковой, одновременно на платформе бизнесу смогут научиться около 300 человек, которые по результатам смогут заняться собственным производством в разных сферах и зарегистрироваться в качестве самозанятых.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион заинтересован стать пилотной площадкой для реализации этого проекта.

«У нас за 2019 и 2020 годы порядка 160 тысяч самозанятых зарегистрировались. Это востребованная опция, вид деятельности. Поэтому нам тоже будет интересно принять, как пилотному региону, в этом участие. А молодым ребятам — и не только молодым — найти работу, найти спрос на свои услуги», — отметил глава региона.

В результате документ о сотрудничестве подписали министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева и автор идеи.

Вторым проектом из Московской области, по которому дал поручение президент России Владимир Путин стала идея IT-специалиста из Солнечногорска Ильи Оводова. Он создал специальную программу по распознаванию шрифта Брайля. О своем проекте рассказал президенту на форуме АСИ.

В своем поручении Путин подчеркнул, что АСИ вместе с администрацией президента нужно донести до заинтересованных граждан и медицинских организаций информацию об этом проекте. Также он поручил рассмотреть вопрос о гранте для разработчика, чтобы программу можно было распространять.