Путин дал поручения по проверке цифровых активов и цифровой валюты

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по проверке цифровых активов и цифровой валюты в рамках Национального плана по борьбе с коррупцией.

«Генеральной прокуратуре РФ до 15 июля 2024 года представить предложения по совершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с выявлением и пресечением преступлений коррупционной направленности, предметом которых являются цифровые финансовые активы, иные цифровые права, цифровая валюта, а также с обнаружением, арестом и последующим возвращением потерпевшим и (или) обращением в доход государства цифровых активов, иных цифровых прав, цифровой валюты, полученных (преобразованных в таковые) в результате совершения этих преступлений», — сказано в указе «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 годы», фрагмент которого привело РИА «Новости».

Российский лидер сегодня подписал указ о национальном плане противодействия коррупции на четыре года.

Путин выступил за уточнение ряда понятий в антикоррупционном законодательстве. Глава государства также поручил ежегодно докладывать о случаях подкупа иностранцев при международных сделках. Детализация в законодательстве, по его мнению, требуется юридическим понятиям «конфликт интересов», «личная заинтересованность», «близкое родство» и «близкие отношения».