Власть 07 августа 2023, 15:00 Путин поручил увеличить производство беспилотников Президент Путин: необходимо еще увеличить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет» РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин встретился с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Они обсудили, в частности, производство БПЛА. Глава государства заявил о необходимости нарастить еще производство беспилотников «Куб» и «Ланцет». Стенограмма их беседы появилась на сайте Кремля.

Чемезов сообщил, что эти БПЛА, а также БТР МДМ, БМП-3, танки Т-90 «Прорыв», гиперзвуковые авиационные ракетные комплексы «Кинжал» и другая российская боевая техника прекрасно себя зарекомендовала во время боевых действий в рамках СВО.

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«Все объемы, которые сегодня требуются для министерства обороны, мы полностью закрываем», — заметил глава Ростеха.

По словам Путина, «Ланцет» и «Куб» очень хорошо себя показали. У них мощный удар. Президент отметил, что иностранная техника от них горит, а боекомплекты взрываются.

«Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», — подчеркнул российский лидер.

Чемезов пообещал, что над этим будут работать.