Путин дал почетное наименование гвардейских двум бригадам ВС РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование гвардейских 2-й отдельной ордена Жукова бригаде и 17-й бригаде армейской авиации специального назначения. Указы появились на официальном портале правовой информации.

В документах сказано, что почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Также 11 июля опубликован указ президента о том, что все жители Украины могут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее эта мера действовала для жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украины.

В новом документе от 11 июля говорится и о том, что военная служба или служба в правоохранительных органах ДНР и ЛНР не должна быть препятствием для беженцев этих республик для упрощенного получения гражданства России.