Власть 21 ноября 2023, 15:59 Путин дал оценку визиту президента Таджикистана в Россию Путин заявил, что визит Рахмона в Россию проходит в дружеском ключе РИА «Новости»

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Рабочий визит главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию отвечает характеру стратегического партнерства и проходит в дружеском ключе. Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Визит президента Таджикистан в Россию проходит в деловой и дружественной обстановке, что в полной мере отвечает характеру союзничества и стратегического партнерства наших стран», — сказал он.

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Путин напомнил, что в 2023 году исполнилось ровно 30 лет со дня подписания российско-таджикского договора о взаимной помощи, сотрудничестве и дружбе.

«За это время наши страны многое сделали в развитии отношений», — добавил российский лидер.

Рахмон прибыл с официальным визитом в Россию во вторник, 21 ноября. После прилета его в аэропорту встретил почетный караул.

Ранее Путин отметил высокий уровень отношений между странами. Он заявил о росте товарооборота во многих сегментах торговли, в том числе в сельскохозяйственной отрасли.