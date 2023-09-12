Власть 12 сентября 2023, 12:38 Путин дал оценку руководству СССР, вводившему войска в Прагу и Будапешт Путин счел политику вводившего войска в Будапешт и Прагу СССР ошибочной РИА «Новости»

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Действия Советского Союза, который в 1956 и 1968 годах ввел своих военных в Будапешт и Прагу, были ошибочными. Такая политика лишь усиливала напряжение. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Давно признали, что эта часть политики Советского Союза была ошибочной и вела только к напряжению», — сказал он.

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По словам российского лидера, нельзя совершать действия во внешней политике, которые противоречили бы интересам других стран.

«Но именно на эти грабли сегодня наступают ведущие страны Запада», — подчеркнул Путин.

Так он ответил на реплику ведущего о том, что в ряде государств, среди которых Чехия и Венгрия, считают колонизаторской политику России во времена Советского Союза. В частности, это касается истории с введением войск в Будапешт и Прагу.