Путин дал Мантурову должность вице-премьера

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении главы Минпромторга Дениса Мантурова на пост вице-премьера. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом „д“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Мантурова Дениса Валентиновича заместителем председателя правительства Российской Федерации — министром промышленности и торговли Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — сказано в документе.

Ранее 15 июля кандидатуру Мантурова одобрила Госдума.

Путин несколькими днями ранее увеличил число заместителей председателя правительства с 10 до 11. Теперь новый вице-премьер должен совмещать свою новую должность с управлением министерства.

В пятницу, 15 июля, стало также известно об отставке вице-премьера Юрия Борисова. Он теперь вместе Дмитрия Рогозина занял пост гендиректора Роскосмоса.

СМИ написали, что Рогозин займется вопросами, связанными со специальной операции РФ на Украине.