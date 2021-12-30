Путин дал чиновникам еще год на отказ от иностранного гражданства

Российским чиновникам продлили время для отказа от иностранного гражданства. Закон о переносе сроков, когда госчиновники должны будут отказаться от гражданства других стран или вида на жительство, на 1 января 2023 года подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, отказаться от иностранного гражданства или ВНЖ в другой стране чиновники должны до 1 января 2023 года, иначе они лишатся своей должности.

Ранее закон предусматривал, что государственные и муниципальные служащие, а также военные должны отказаться от дополнительного гражданства или вида на жительство до 1 января 2022 года.

Новый закон переносит сроки отказа на один год.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил лишать гражданства тех, кто получил его по праву рождения. Парламентарий считает, что такие санкции можно применять к «оппозиционерам, которые ненавидят свою страну».

Накануне Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства РФ. В пояснительной записке к документу сказано, что он придет на смену действующим правилам. Именно они регламентируют отмену решений о выдаче российского паспорта.