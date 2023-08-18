18 августа 2023, 15:10
Путин дал 14-му авиационному полку наименование «гвардейский»
Президент Путин дал 14-му авиационному полку наименования «гвардейский»
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 14-му истребительному авиационному полку почетного наименования «гвардейский». Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
«Присвоить 14-му истребительному авиационному полку почетное наименование „гвардейский“», — отметили в тексте указа.
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Полк получил такое звание за отвагу, массовый героизм, мужество, стойкость, которую военные проявили в ходе боевых действий по защите госинтересов, Отечества в условиях вооруженных конфликтов.
Как уточнил RT, указ вступил в силу со дня его подписания —с 18 августа.
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев получил из рук главы государства орден Святого апостола Андрея Первозванного. Встреча прошла в Кремле. Путин заявил, что укрепление правовой и судебной системы страны стало базой для существования государственности.
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