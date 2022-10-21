Власть 21 октября 2022, 13:27 Путин был открыт для переговоров с Украиной с самого начала — Песков Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что Владимир Путин всегда был открыт к переговорам Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин всегда был готов пойти на переговоры, даже до начала спецоперации. Однако Украина закрепила законодательно запрет на какие-либо обсуждения, заявил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.

«Путин, собственно, был открыт для переговоров с самого начала. <…> В этом плане ничего не изменилось», — сказал он.

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Попытки инициировать диалог с ОБСЕ, НАТО и США российский президент предпринимал еще до спецоперации. Затем, когда российские и украинские переговорщики практически согласовали условия урегулирования конфликта, он тоже, по словам Дмитрия Пескова, был открыт для обсуждения.

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Однако киевский режим передумал. Украина не только отказалась от переговоров, но и закрепила запрет на их проведение законодательно.

Таким образом Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он заявил, что российский лидер в последнее время больше расположен к диалогу, чем раньше, сообщили «Известия».