    15 января 2020, 11:43

    Путин будет говорить о повышении доходов граждан — политолог

    Ольга Ситникова

    Глава России Владимир Путин 15 января выступит с посланием к Федеральному Собранию. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов предположил, что президент обратит внимание на повышение доходов россиян. Об этом сообщило ИА Nation News.

    «Судя по тому, на чем заострял внимание глава государства в конце прошлого года и начале нынешнего, выступая на разных площадках, можно предположить, что он, безусловно, будет говорить о необходимости увеличения доходов населения, которые сегодня находятся на критически низком уровне. И дело не в том, что кто-то мало работает или мало платит, а в том, что сами по себе подходы к формированию оплаты труда в нашей стране критически устарели. Я полагаю, что какое-то поручение или указание направления, как это реализовать, станет одной из главных тем послания президента», — пояснил Мартынов.

    Политолог уточнил, что детали послания известны только президенту. По его словам, Путин лично разрабатывает текст.

    «Естественно, президент будет говорить и о национальных проектах, поскольку они стоят на повестке дня и находятся в процессе реализации. Отмечу, что буквально на днях президент дал поручение Счетной палате, в числе которых — ведение мониторинга реализации нацпроектов. Таким образом он выстраивает систему взаимного контроля», — заметил эксперт.

    По его мнению, достаточное число проблем в России «требуют первостепенного решения», но «все не так плохо».