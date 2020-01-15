«Судя по тому, на чем заострял внимание глава государства в конце прошлого года и начале нынешнего, выступая на разных площадках, можно предположить, что он, безусловно, будет говорить о необходимости увеличения доходов населения, которые сегодня находятся на критически низком уровне. И дело не в том, что кто-то мало работает или мало платит, а в том, что сами по себе подходы к формированию оплаты труда в нашей стране критически устарели. Я полагаю, что какое-то поручение или указание направления, как это реализовать, станет одной из главных тем послания президента», — пояснил Мартынов.

Политолог уточнил, что детали послания известны только президенту. По его словам, Путин лично разрабатывает текст.

«Естественно, президент будет говорить и о национальных проектах, поскольку они стоят на повестке дня и находятся в процессе реализации. Отмечу, что буквально на днях президент дал поручение Счетной палате, в числе которых — ведение мониторинга реализации нацпроектов. Таким образом он выстраивает систему взаимного контроля», — заметил эксперт.

По его мнению, достаточное число проблем в России «требуют первостепенного решения», но «все не так плохо».