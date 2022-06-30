Путин анонсировал зеркальные меры в случае усиления армий Финляндии и Швеции после вступления в НАТО

Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО не беспокоит Россию. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его слова процитировал RT.

Однако страны Альянса должны понимать, что в случае усиления армий на границе с РФ Россия пойдет на зеркальные меры.

«Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально», — сказал Путин.

По его словам, ситуация с членством Швеции и Финляндии в НАТО разительно отличается от украинского конфликта. Путин подчеркнул, что у России с этими европейскими странами нет ни территориальных, ни иных проблем и вопросов, которые могли бы обеспокоить РФ.

Путин также высказался и о самом Альянсе. По его словам, НАТО является пережитком холодной войны, которому пытаются придать военное значение. При этом представители стран-участниц настаивали на политической задаче организации.