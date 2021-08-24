Путин анонсировал запуск новой программы расселения аварийного жилья

В России будет запущена новая программа расселения аварийного жилья. В нее попадут дома, признанные аварийными на 1 января 2021 года. Об этом объявил президент Владимир Путин во время своего выступления на съезде «Единой России».

Путин предложил выделить на новую программу расселения аварийного жилья 45 миллиардов рублей. В рамках этой программы аварийным будут признавать жилье, которое подлежит расселению по состоянию на 1 января 2021 года.

«В прошлом году мы добавили на программу расселения ветхого и аварийного жилья 50 миллиардов рублей. Работа идет с опережением графика, до конца года девять регионов завершат программу досрочно. В связи с этим считаю, что нужно двигаться дальше», — подчеркнул президент.

Ранее в Совете Федерации предложили изменить стоимость квадратного метра жилья в российских субъектах при расселении людей из аварийных домов. Эта мера поможет стимулировать строительство жилья и достичь сбалансированности бюджетов субъектов.