Власть 15 сентября 2023, 12:26 Путин анонсировал запуск крупных энергетических предприятий Путин объяснил бесполезность санкций против энергетики пуском новых предприятий РИА «Новости»

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Отказ европейских компаний от поставок оборудования для российских энергетических компаний оказался бесполезным. Страна самостоятельно восстановила все компетенции и в ближайшее время запустит два крупных предприятия по газу и газохимии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Он пояснил, что недавно посетил места строительства двух новых объектов и теперь может с полной уверенностью сказать, что небольшой сдвиг графика работ не скажется на их запуске.

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«Европейские компании отказались поставлять оборудование, видимо, рассчитывали, что у нас компетенций не хватает. Мы восстановили все компетенции, немножко вправо график сдвинули на несколько месяцев, огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время», — заявил Путин.

На этой неделе президент России Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод. Запуск первой очереди предприятия прошел в 2021 году.

Сейчас работы на месте еще продолжаются. После выхода предприятия на полную мощность оно станет крупнейшим в мире производителем чистого гелия.