15 сентября 2023, 12:26
Путин анонсировал запуск крупных энергетических предприятий
Путин объяснил бесполезность санкций против энергетики пуском новых предприятий
Отказ европейских компаний от поставок оборудования для российских энергетических компаний оказался бесполезным. Страна самостоятельно восстановила все компетенции и в ближайшее время запустит два крупных предприятия по газу и газохимии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.
Он пояснил, что недавно посетил места строительства двух новых объектов и теперь может с полной уверенностью сказать, что небольшой сдвиг графика работ не скажется на их запуске.
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«Европейские компании отказались поставлять оборудование, видимо, рассчитывали, что у нас компетенций не хватает. Мы восстановили все компетенции, немножко вправо график сдвинули на несколько месяцев, огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время», — заявил Путин.
На этой неделе президент России Владимир Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод. Запуск первой очереди предприятия прошел в 2021 году.
Сейчас работы на месте еще продолжаются. После выхода предприятия на полную мощность оно станет крупнейшим в мире производителем чистого гелия.
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