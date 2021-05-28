Путин анонсировал ввод первого блока БелАЭС в эксплуатацию

Первый блок Белорусской АЭС введут в эксплуатацию в июне. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи.

«В июне уже будет дан пуск первому блоку атомной электростанции», — приводит газета «Известия» слова российского лидера.

Белорусскую АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт построили в Островце (Гродненская область) на российский кредит.

Встреча Путина и Лукашенко началась вечером 28 мая в Сочи. Ранее глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков заявил, что главы государств во время переговоров обсудят экономические вопросы. По его словам, российская сторона ожидает от Лукашенко подробного рассказа о ситуации с самолетом Ryanair, который экстренно сел в Минске 23 мая, и задержанной россиянке Софии Сапеге.