Власть 22 декабря 2022, 19:49 Путин анонсировал введение ответных мер на потолок цен на нефть Путин назвал ответные меры на введение потолка цен на нефть предупредительными Pxhere

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В начале следующей недели, 26–27 декабря, президент России Владимир Путин подпишет указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть. Об этом сам глава государства сообщил на пресс-конференции по итогам Госсовета.

По его словам, ответные меры будут предупредительными.

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«Вы знаете, указ, я думаю, что подпишу где-нибудь в понедельник–вторник. Это предупредительные меры», — сказал он.

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Потолок цен на нефть не несет никакого ущерба для России. Западные оппоненты, пояснил российский лидер, поставили перед собой цель — ограничить доходы российского бюджета. Но страна ничего не потеряет. Ресурс продается примерно по этим же ценам, пояснил президент.

«Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка», — подчеркнул Путин.

Американские власти 5 декабря обнародовали документ, по которому установили предельную цену на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Такое же ограничение ввел Евросоюз.

Президент уже говорил, что потолок цен не скажется на отечественной экономике — экспортеров устраивает такая стоимость сырья.