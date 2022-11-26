Власть 26 ноября 2022, 02:36 Путин анонсировал создание программы помощи для раненных на СВО Президент Путин: в России создадут программу помощи для трудоустройства раненных на СВО РИА «Новости»

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Отдельную программу помощи в вопросе трудоустройства создадут для участников боевых действий в зоне спецоперации, которые получили ранения. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО.

«Я думаю надо делать отдельную программу для ребят, которые нуждаются в дополнительной поддержке, связанной с будущим трудоустройством», — отметил он.

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По словам главы государства, Минобороны уже работает и будет дальше поддерживать участников боевых действий, которые пострадали и имеют ранения.

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В ходе беседы с участницами встречи Путин сообщил, что в России нужно запустить программу широкой реабилитации раненых военных. Причем в ней должны быть предусмотрены дополнительное обучение и трудоустройство.

Также президент заверил, что Россия добьется поставленных целей в спецоперации на Украине. По его словам, противники активно работают в информационном поле, побуждая людей к деструктивным действиям. Военные и добровольцы напрямую ведут борьбу с врагом.