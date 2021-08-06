Путин анонсировал повышение НДПИ для металлургов

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для российских металлургов повысят с 1 января 2022 года. Об этом на открытии завода в Башкирии выступил президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Отвечая на вопрос о росте цен на строительные материалы и металлические изделия Путин заявил, что рост цен наблюдается во всем мире. Пандемия сказалась на объемах производства, а к инфляции привела накачка деньгами мировой экономики со стороны западных стран.

По словам российского лидера, металлурги воспользовались этой ситуацией ради прибыли и увеличили экспортные продажи, что привело к дефициту и росту цена внутри страны.

«Можем ли мы предпринять какие-то меры ограничительного характера? Можем и должны. Правительство ввело повышенные вывозные пошлины на металлургическую продукцию, а полученные от этого средства, поступающие в бюджет, планирует направить именно в стройку, в том числе в строительные материалы. А со следующего года, с 1 января, по-моему, будут вводиться повышенные налоги на добычу полезных ископаемых», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что в планах у правительства целый ряд мер по сдерживанию цен на внутреннем рынке.

«Я думаю что это в целом должно влиять на экономику положительно. На мой взгляд, это уже в известной степени положительно влияет», — добавил Путин.

Экспортные пошлины на металлы ввели в России с 1 августа. Эта норма будет действовать до 21 декабря. Базовая ставка составляет 15% для черных металлов и специфическая для цветных, которая привязана к мировым ценам за первые пять месяцев 2021 года. Ей будет облагаться каждая тонна продукции.

Как напомнил ТАСС, заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявил, что правительство разрабатывает повышение налога на добычу полезных ископаемых для металлургов. По его словам, ставку привяжут к мировым котировкам, чтобы изымать сверхдоходы в период высоких цен.

Инициатором этой идеи стал вице-премьер Андрей Белоусов. В мае этого года он заявил, что металлургические компании «нахлобучили» государство на 100 миллиардов рублей, повысив цены на внутреннем рынке, увеличив расходы на выполнение гособоронзаказа. Белоусов заявил что деньги металлургам придется вернуть в бюджет в виде дохода.