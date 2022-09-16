Путин анонсировал отправку в Иран российской бизнес-миссии на следующей неделе | 360°

Власть 16 сентября 2022, 02:59 Поделиться Telegram

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Viber Путин анонсировал отправку в Иран российской бизнес-миссии на следующей неделе Президент России Путин: РФ направит в Иран бизнес-миссию на следующей неделе Kremlin.ru

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Российская делегация на следующей неделе направится в Иран с бизнес-миссией. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Ибрахимом Раиси на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Делегация России включает в себя 80 компаний, отметили «Известия».

«На следующей неделе мы к вам направляем представительную российскую делегацию из деловых кругов. Всего в ней участвуют около 80 российских компаний», — отметил российский лидер.

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Первая крупная бизнес-миссия, как отметил Путин, посетила Иран в мае текущего года. Члены делегации особо отметили развитие высокотехнологичных отраслей на предприятиях Ирана, добавил президент России.

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Во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Путин заявил, что ШОС необходимо укрепить свою роль в качестве площадки конструктивного и созидательного взаимодействия. Российский лидер отметил, что саммит проходит впервые за три года в очном формате. Перерыв был связан с пандемией коронавируса.

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