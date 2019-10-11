Путин анонсировал новые российские ракеты

Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва займется разработкой ракет средней дальности вслед за США. Ранее Штаты вышли из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, что подорвало международную безопасность.

Как заметил глава государства, Россию все время обвиняли в том, что она что-то нарушает. Особенно в этих обвинениях преуспели американские партнеры. В итоге США вышли из Договора о РСМД и через три месяца после выхода испытали ракету средней дальности.

Из этих фактов следует, что США задолго до выхода из ДРСМД работали над созданием запрещенных соглашением сооружений, заметил Путин. Стенограмма выступления российского главы на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде опубликована на сайте Кремля.

По словам российского лидера, в мире также сохраняется неопределенность по поводу договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Это так называемый договор СНВ-3. Американские партнеры никак не определятся — что же им делать после 2021 года, когда это соглашение перестанет действовать.

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Кто-то говорит, что нужно продлевать соглашение. Кто-то считает, что США не должны себя связывать по рукам и ногам этими ограничениями. Это тоже создает элемент неопределенности и подталкивает разворачивающуюся гонку вооружений, что очень плохо, заметил Путин.

Ранее Россия направила обращение к главам многих стран мира. Москва в нем сообщила, что не собирается размещать ракеты средней дальности, если они вдруг у России появятся.

«Мы, конечно, теперь будем над этим работать, поскольку у американцев они появились», — предупредил мир российский лидер.