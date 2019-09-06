Путин анонсировал либерализацию экономических статей

Президент РФ Владимир Путин призвал смягчить уголовное наказание по экономическим статьям. Нарушений в предпринимательской сфере немало, а властям придется искать баланс между интересами государства и общества в целом.

Путин отметил, что за преступления экономического плана сажать человека в тюрьму и арестовывать «нет необходимости». Такое мнение глава государства высказал на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, его процитировал «Интерфакс».

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«Эти статьи нужно либерализовать. Нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку, выбирать в качестве меры пресечения содержание под стражей», — подчеркнул президент.

В разговоре с руководителем компании «Доброфлот» Путин отметил, что нарушения в бизнесе допускаются достаточно часто.

«К сожалению, и в этой сфере много нарушений, и государство должно обеспечить интересы общества в целом», — сказал российский лидер.

По его словам, выходом из ситуации станет «баланс между интересами государства и конкретными физическими лицами либо групповыми интересами». При этом прибегать к крайним мерам — в том числе содержанию под стражей — излишне. Свою позицию Путин уже озвучил Генпрокуратуре и Верховному суду.

«У нас уже принят целый набор мероприятий, связанных с либерализацией, мы будем двигаться по этому направлению», — заключил президент РФ.