Путин посетил «Лужники» и осмотрел новые спортцентры | 360°

Важное 10 сентября 2022, 13:51 Поделиться Telegram

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Viber Путин посетил «Лужники» и осмотрел новые спортцентры Кремль: президент РФ Путин в День города Москвы посетил стадион «Лужники»

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Президент России Владимир Путин в День города Москвы посетил в «Лужниках» новый Международный центр самбо и новый Международный центр бокса. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Президент вместе с мэра Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на финальной схватке турнира «Кубок звезд. Лига боевого самбо» и на открытии международного турнира «Интернациональный кубок Москвы» в рамках Всемирной боксерской лиги. Также Путин осмотрел музей самбо.

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Владимир Путин, как мастер спорта по дзюдо и самбо, высоко оценил спортивные объекты.

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«Здесь круто. <…> Дворец, натуральный дворец», — сказал Путин, общаясь со спортсменами.

В тот же день президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате. Глава государства уже второй раз выбрал онлайн-формат голосования.

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