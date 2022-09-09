Путин призвал нарастить поставки украинского зерна в беднейшие страны | 360°

Власть 09 сентября 2022, 17:17 Поделиться Telegram

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Viber Путин призвал нарастить поставки украинского зерна в беднейшие страны Путин: Россия считает правильным увеличить поставки зерна с Украины в беднейшие страны РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин призвал направлять больше украинского зерна в беднейшие страны. Речь главы государства на совещании с постоянными членами Совбеза транслируют на сайте Кремля.

На этой неделе, выступая на Восточном экономическом форуме, Путин заявил о том, что от зерновой сделки, направленной на продовольственную помощь беднейшим странам, пока выиграли в основном развитые страны — именно туда направили большую часть продукции. На совещании перед Совбезом президент заметил, что «некоторые наши партнеры» подвергли сказанное сомнению.

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«Но у нас каждый ход записан, ошибок нет. Из 87 кораблей 32 остались в Турции (и я считаю, что это абсолютно нормально, потому что это страна — организатор всего этого процесса), три направили в ЮАР, три — в Израиль семь — в Египет, 30 — в ЕС и только два — в беднейшие страны», — рассказал Владимир Путин.

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Таким образом, голодающие страны получили по продовольственным программам ООН 60 тысяч тонн зерна, или всего 3%.

«Мы контролируем то, что происходит, но не можем влиять на этот процесс. Считаем правильным увеличить поставки именно в беднейшие страны — и я просил бы наше Министерство иностранных дел именно из этого исходить», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что Россия за период с мая по август поставила 6,6 миллиона тонн зерна на мировые рынки, причем 6,3 миллиона — в страны Азии, Африки и Латинской Америки. До конца года РФ поставит 30 миллионов тонн зерновых и готова наращивать этот объем до 50 и более.

«Урожай этого года, слава богу, хороший», — заметил президент.

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